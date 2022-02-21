Gece yemek vermeyen eşini hastanelik etti
Gece saatlerinde yemek isteyen eşini geri çeviren altı çocuk annesi Güneş, çıkan tartışma üzerine Mikail Bekirke tarafından sırtından bıçaklandı. Salgırgan yakalanıp cezaevine gönderildi.
Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi’nde çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.
Güneş Bekirke'nin "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" sözleri üzerine öfkelenen şahıs, eşini sırtından bıçakladı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralanan Güneş Bekirke ise Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi’nde çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.
Güneş Bekirke'nin "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" sözleri üzerine öfkelenen şahıs, eşini sırtından bıçakladı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralanan Güneş Bekirke ise Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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