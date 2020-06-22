Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babalar günü için şiir okudu.

Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından rahmetli babası Mehmet Duran Davutoğlu anısına hazırlanan şiiri okuyarak, resmi sosyal medya hesabından tüm babaların, babalar gününü de kutlayarak paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda her daim ailelerinin ardında dağ gibi duran tüm babaların babalar günü kutlu olsun mesajını verdi