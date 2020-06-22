Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babalar günü için şiir okudu.
Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından rahmetli babası Mehmet Duran Davutoğlu anısına hazırlanan şiiri okuyarak, resmi sosyal medya hesabından tüm babaların, babalar gününü de kutlayarak paylaştı
TÜRKİYE 22.06.2020, 09:50
32
Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından rahmetli babası Mehmet Duran Davutoğlu anısına hazırlanan şiiri okuyarak, resmi sosyal medya hesabından tüm babaların, babalar gününü de kutlayarak paylaştı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda her daim ailelerinin ardında dağ gibi duran tüm babaların babalar günü kutlu olsun mesajını verdi
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|27
|56
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Gaziantep FK
|28
|34
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|27
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Altay
|29
|46
|4. Bursaspor
|29
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|29
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|52
|4. Sevilla
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Real Sociedad
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Athletic Bilbao
|30
|42
|10. Granada
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24