Gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücü tehlike saçtı
Antalya'nın Kepez ilçesinde evlenen gelin ile damat, düğün aracından inip kavşakta beklemeye başladı. Bu sırada gelin ile damadın yanına gelen bir otomobil, genç çiftin etrafında drift yaptı.
TÜRKİYE 20.02.2022, 19:48
Sütçüler Mahallesi'nde seyreden düğün konvoyundaki araçlar kavşağa geldiklerinde durdu.
Otomobilden inen gelin ile damat, kavşakta beklemeye başladı. Bir süre sonra konvoyun arasından geldiği tahmin edilen bir otomobil, gelin ile damadın etrafında drift yaptı.
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