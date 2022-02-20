Gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücü tehlike saçtı

Sütçüler Mahallesi'nde seyreden düğün konvoyundaki araçlar kavşağa geldiklerinde durdu.

Otomobilden inen gelin ile damat, kavşakta beklemeye başladı. Bir süre sonra konvoyun arasından geldiği tahmin edilen bir otomobil, gelin ile damadın etrafında drift yaptı.