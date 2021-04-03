Gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçaklamıştı, Cezası belli oldu!
Miras meselesi yüzünden tartıştığı gelinini öldüren ve 4 yeğenini bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki kayınpeder, yaşı sebebiyle ev hapsine çarptırıldı.
TÜRKİYE 03.04.2021, 18:24
Aksaray'da yaşayan89 yaşındaki Cemal Ç., iddiaya göre miras meselesi yüzünden geliniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adam, gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaraladı.
EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
Olayın ardından hakim karşısına çıkarılan 89 yaşındaki kayınpeder, yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırılırken, kendisine yardım eden Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.
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