Gelinini sırtından vurdu
Aydın'da 84 yaşındaki adam, geliniyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gözü dönen adam, eline aldığı av tüfeği ile gelinini sırtından vurdu. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
TÜRKİYE 17.04.2021, 17:41 17.04.2021, 17:43
Saat 12.30 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bayram K. (84) ile gelini Fatma K. (58) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bayram K., tartışma sırasında evden aldığı av tüfeğini gelinine doğrultarak, ateşledi.
AĞIR YARALANDI
Tüfekten çıkan saçmalarla Fatma K., sırtından ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma K., sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Fatma K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Gelinini tüfekle vuran Bayram K. ise tüfeğiyle polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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