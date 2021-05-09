Genç baba salonda asılı halde bulundu!
Aile yakınlarının arayıp ulaşamadığı bir çocuk babası 25 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından evinin salon kısmında boynundan asılı halde bulundu.
TÜRKİYE 09.05.2021, 09:54
Dün akşam saat 22:30 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1119.Sokak'ta edinilen bilgiye göre, iki yıl önce evlenen bir çocuk babası Tahir Yıldız'a aile yakınları ulaşamayınca polise haber verdi.
KENDİNİ AVİZE DEMİRİNE ASMIŞ
Aile yakınları ile birlikte evinin kapısı kırılarak girilen adreste ekipler Yıldız'ın cansız bedenini salonda avize demirine asılı halde buldu. Tahir Yıldız'ın evde tek başına olduğu ve tam kapanma öncesi eşi ve çocuğunu memleketi Muş'a gittikleri öğrenildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Polis olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlatırken yakınları Yıldız'ın evinin önünde gözyaşlarına boğuldu. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Tahir Yıldız'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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