Genç bekçi koronavirüse yenildi!

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören mahalle bekçisi, hayatını kaybetti. Bekçinin babası, oğlunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia ederken, bekçinin aşısız olduğu açıklandı.

TÜRKİYE 08.11.2021, 15:16
Genç bekçi koronavirüse yenildi!

İstanbul'un Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli mahalle bekçisi Osman Kaya (31) yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca test yaptırmak için hastaneye gitti.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Kaya, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İlerleyen süreçte durumu kötüye giden hasta, yoğun bakıma alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti.

“İYİ OLACAK DİYE HER GÜN OĞLUMA ÜÇ DEFA ÇORBA GETİRDİM”

Oğlunun hastanede yaşanan ihmallerden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen Mehmet Kaya, şöyle konuştu:

“Oğlumu yaklaşık bir ay önce hastaneye getirdik ve tedavi altına alındı. Bu süreçte doktorlar bana 'durumu gitgide daha iyiye gidiyor' dedi. Tabii böyle söylenince biz de mutlu olduk. İyi olacak diye her gün oğluma üç defa çorba getirdim, ellerimle içirdim. Sonra doktoru ‘hastanın tedavisi için yüksek oksijen cihazı kiralamanız gerekli’ dedi. O cihaz kullanılmalı denilince ben de doktora ‘Sen benden cihaz iste, para iste, araba iste, daire iste ne istersen iste yeter ki oğlum iyi olsun’ dedim. Hemen cihazı kiralayıp, hastaneye getirdim. Daha sonra tedaviye yüksek solunum cihazı ile devam edildi ve ertesi gün oğlumun yanına gittiğimde bana personeller ‘oğlun çorba istemiyor’ dedi.

“BENİM OĞLUMU DOKTORLAR ÖLDÜRDÜ”

O cihaz kullanılmaya başladı diye biraz iştahsız olduğunu söylediler ve daha fazla bilgi vermediler. Daha sonra doktora sordum neden böyle oldu diye. Bana verdiği cevap ise ‘Cihaz biraz fazla basınç yapmış, ciğerleri su toplamış’ oldu. O günden sonra oğlumun durumu kötüye gitti. Başka bir cihaz ile ciğerlerindeki suyu temizlediler ama hiçbir gelişme olmadı. Yanıma gelen doktorlar ‘Hastanın durumu entübeye doğru gidiyor’ dediler. Bana ölüm riski yok, durumu iyi, daha da iyi olacak dediler, beni hep bu sözler ile kandırdılar. Benim oğlumu doktorlar öldürdü." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS AŞISI OLMADI"

Genç bekçinin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada ise “Hastanemizde yaşanan ve medyaya yansıyan; koronavirüs hastamız O.K.’nin vefatıyla ilgili asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamaya gerek görülmüştür. Tüm dünya, günümüzde koronavirüs ile hem maddi hem de manevi olarak ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Tıp dünyasının elindeki tek kanıtlanmış, önlenebilir tedavi yöntemi ise şu an için sadece aşıdır. Üzgünüz ki bu mücadelede; aşısız hastamız O.K., koronavirüs yenik düşmüştür. Hastamız, 7.11.2021 tarihinde, hastanemizin yoğun bakımında vefat etmiştir. Vefat sonrası, hastamız O.K.’nin babası tarafından hastanemizin aleyhinde açıklamalarda bulunulmuştur. Bu açıklamaların, gerçek yaşananlar ile ilgisi bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

#Bekçi #koronavirüs
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