Genç kadına biri sevgilisi, 3 arkadaş tecavüz etti, serbest bırakıldı!

29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı bölgesinde bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı.

Düzlerçamı'na gelen Y.T., aracı ormana doğru sürdü.

Burada 35 yaşındaki Z.K.'yi darbedip, zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı.

KADINI ORMANA BIRAKIP KAÇTILAR

Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yi ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.

3'ÜNÜN DE SPERM İZLERİNE RASTLANDI

Polisi arayan Z.K., başından geçenleri anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan kontrolünde sperm bulgularına rastlandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.