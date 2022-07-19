Genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Merve K. (27), 8 Nisan’da eski sevgilisi Murat D.’nin (41) davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Kosova Mahallesi'ndeki rezidansa gitti.

Genç kadın, gittiği dairede Murat D.’nin nişanlısı Sara D. (24) ve arkadaşı Tuba D. (22) ile karşılaştı.

Saçlarını kesip, yüzünde sigara söndürdüler

Sara D., Merve K.'ye, Murat D. ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü.

Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

37'şer yıl hapsi cezası istemi

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D., ifadeleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit’, ‘yağma’, ‘hakaret’, ‘cebir’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 şüphelinin 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski sevgiliden şikayetçi olmadı

İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Hakim karşısına çıkan sanıklar özür dilerken, ifadesi yeniden alınan Merve K. “Murat D.’nin baskı altında olduğunu düşünüyorum. Daha önce beni arayarak, intihar edeceğini söylemişti. Murat'tan şikayetçi değilim. Sara ve Tuba'dan şikayetçiyim.” dedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.

Yeniden savunma yaptılar

Bugün davanın Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu yargılanan Murat D., Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

“Pişmanım, özür diliyorum”

Duruşmada söz verilen sanık Tuba D., elde edilen yeni delillerden mesajlaşma ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul ederek, pişman olduğunu belirtti.

Olay nedeniyle kendisinin de Merve K. kadar mağdur olduğunu ifade eden sanık Tuba D., “Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Tahliyemi isterim.” dedi.

“Okuyan 3 çocuğum var”

Diğer sanık Murat D. de olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, “Olayın bu aşamaya gelebileceğini düşünmemiştim. 4 ay içinde iş hayatım sonlandı. Okuyan 3 çocuğum var, tahliyemi isterim.” diye konuştu.

Sanık Sara D. ise yaşananlar için Merve K.'den özür dileyerek, tahliyesini istedi.

3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.