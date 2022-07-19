banner86

banner85

Genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi

Stüdyo dairede bir kadını darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Sanıklar mahkemede bir kez daha özür diledi.

TÜRKİYE 19.07.2022, 19:10
Genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Merve K. (27), 8 Nisan’da eski sevgilisi Murat D.’nin (41) davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Kosova Mahallesi'ndeki rezidansa gitti.

Genç kadın, gittiği dairede Murat D.’nin nişanlısı Sara D. (24) ve arkadaşı Tuba D. (22) ile karşılaştı.

Saçlarını kesip, yüzünde sigara söndürdüler

Sara D., Merve K.'ye, Murat D. ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü.

Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

37'şer yıl hapsi cezası istemi

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D., ifadeleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit’‘yağma’, ‘hakaret’‘cebir’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 şüphelinin 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya da genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi #2

Eski sevgiliden şikayetçi olmadı

İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Hakim karşısına çıkan sanıklar özür dilerken, ifadesi yeniden alınan Merve K. “Murat D.’nin baskı altında olduğunu düşünüyorum. Daha önce beni arayarak, intihar edeceğini söylemişti. Murat'tan şikayetçi değilim. Sara ve Tuba'dan şikayetçiyim.” dedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.

Konya da genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi #3

Yeniden savunma yaptılar

Bugün davanın Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu yargılanan Murat D., Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

Konya da genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi #4

“Pişmanım, özür diliyorum”

Duruşmada söz verilen sanık Tuba D., elde edilen yeni delillerden mesajlaşma ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul ederek, pişman olduğunu belirtti.

Olay nedeniyle kendisinin de Merve K. kadar mağdur olduğunu ifade eden sanık Tuba D., “Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Tahliyemi isterim.” dedi.

Konya da genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi #5

“Okuyan 3 çocuğum var”

Diğer sanık Murat D. de olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, “Olayın bu aşamaya gelebileceğini düşünmemiştim. 4 ay içinde iş hayatım sonlandı. Okuyan 3 çocuğum var, tahliyemi isterim.” diye konuştu.

Sanık Sara D. ise yaşananlar için Merve K.'den özür dileyerek, tahliyesini istedi.

Konya da genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi #6

3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konya da genç kadını darbeden 3 sanık tahliye edildi #7

#Genç
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31