Genç kadını sevgilisi öldürdü

Giresun’un Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem K. (26), bina girişinde sevgilisi Yunus Emre A. (26) tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu.

Yunus Emre A, daha sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

Genç kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İrem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Yunus Emre A. ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftin henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, ardından da cinayetin işlendiği öğrenildi.