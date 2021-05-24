Genç kaymakamın acı sonu!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, memleketi Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 24.05.2021, 17:19
Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün izinli olarak memleketi Bursa'ya gitti.
Evinde dinlendiği sırada kalp krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ongu, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Kaymakam olarak atanmıştı.
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