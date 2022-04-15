banner86

banner85

Genç kıza işkence yaptılar!

Bir süre flört ettiği kişinin nişanlısı tarafından çıkarıldığı rezidansta işkence edilerek saçları kesilen genç kız, şikayetçi oldu. Şüpheliler ise genç kızın kendi kendine zarar verdiğini iddia etti.

TÜRKİYE 15.04.2022, 15:35
Genç kıza işkence yaptılar!

Konya'da yaşayan Demet A., bir dönem flört ettiği eski patronu Murat D.'nin nişanlısı tarafından şiddete uğradığını iddia etti.

8 Nisan günü meydana gelen olayda, nişanlı Sara D. ve arkadaşı Tuba D.'nin Demet A.'yı bir rezidansa çıkararak burada darbettiği belirtildi.

Korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Demet A., daha önce Murat D.'yi ağabeyi olarak gördüğünü fakat Murat D.'nin ilgisini fark ettiğini ve kendisinin de karşılık verdiğini belirtti.

"Daha fazla dayak yesem ölecektim"

Demet A., "Olay günü iş yerimin önüne geldi, 2 dakika bir şey söyleyeceğini belirtti. Arabaya binmemi işaret etti. Ben de arabaya bindim. 'Sara gelecek, sadece 2 kez görüştüğümüzü söyleyeceksin, sakin ol' dediği sırada 2 kadın arabaya bindi. Arka koltuktan iple beni sardılar. O sırada iş yerimden aradılar. Ben de telefonda biraz imalı konuştum. Bana 'İmalı konuşma, sesini titretme' dediler. 'Beni nereye götürüyorsunuz' diye sordum. 'Gidince görürsün' şeklinde cevaplar aldım. O an o kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim. Öleceğim, bir kadın cinayeti daha işlenecek, diye düşündüm. O evden hiç çıkamayacağımı sandım. Beni balkondan da atabilirlerdi. Daha fazla dayak yesem, ölecektim" diye konuştu.

"Yalvar yakar ellerinden kaçtım"

Ellerinden çok zor kurtulduğunu anlatan Demet A., "Yalvar yakar ellerinden kaçtım. Belki vücudumdaki morluklar, yaralar ve çürükler geçebilir ama ruhsal travmam ve o korku benden ömür boyu gitmeyecek. Saçlarımı çok seviyordum belime kadardı, kestiler. Karakolda öğrendim ki karşı taraf benden dolayı değil başka bir kadına da aynı şeyi yaptıkları için tutuklanmış. Bu benim canımı daha çok acıttı. Can güvenliğimin olmadığını düşündüm. Adalete güvenmek istiyorum. İkimizden birinin ölmesi mi gerekiyordu?" dedi.

Utandığı için odadan çıktığını söyledi

Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan daha sonra M.K. isimli kadının şikayetiyle tekrar yakalanıp, tutuklanan şüphelilerin ise ifadeleri ortaya çıktı. Murat D., ifadesinde, Demet A.'nın kendisine ilgi duyduğunu ve uzaklaştırmak için de 17 yaşındaki oğluyla tanıştırdığını söyledi.

"Demet'in krize girip üstünü parçaladığını söylediler"

Demet A.'yı kafeden aldıktan sonra Sara D. ile Tuba D. ile birlikte rezidansa gittiklerini belirten Murat D., "Tuba'nın günübirlik kiraladığı stüdyo daireye gittik. Kadınlar, kendi aralarında konuşmaya başladı. Sara, Demet'e 'Murat ile aranızda ne var?' diye sordu. Demet de 'Murat'ı seviyorum, bir kez öpüştük' dedi. Utandığım için odadan çıktım, 45 dakika boyunca daireye gitmedim. Ara ara gelip kapıyı dinledim, kavga sesi duymadım. Eve geldiğimde Demet kapıdan 'Size göstereceğim' diye bağırarak çıkıyordu. Demet'in saçları kesilmiş, üstündeki kıyafetlerin de yırtılmış olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, Demet'in krize girdiğini, üstünü parçaladığını söylediler" diye konuştu.

"Saçlarını yolduğunu gördüm"

Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Tuba D. de Sara D. ile Demet A.'nın rezidansta önce konuştuklarını daha sonra kavga ettiklerini belirterek, "Demet, Sara'nın saçına sarılacağı sırada ikisini de ittirdim. O sırada elimde sigara vardı, Demet'e değip değmediğini görmedim. Demet 'Ya kapıyı açarsınız ya da bu evi dağıtırım' deyip Sara'yı ittirdi. Sara, yere düştü ve ayağından yaralandı. Demet, kapıya doğru gitti ben de önüne geçtim. Sara, Demet'in kolundan tutup kendine çekti. Bu sırada Demet'in üstünü başını parçaladığını ve saçlarını yolduğunu gördüm. Saçlarını yolduğunu sanıyordum. Sonra saçlarını kestiğini fark ettim. Sonra da evden çıkıp ayrıldı" dedi.

"Benim tırnağım kanadı"

Şüphelilerden Sara D. ise ifadesinde Murat D. ile 6 ay önce nişanlandıklarını ve kafeyi ortak işlettiklerini belirtti. Demet'i iple bağlamadığını ve bıçakla da tehdit etmediğini iddia eden Sara D., "Demet, kalkıp gitmek istedi. 'Sadece konuşacağız, gitme' dedim. Demet kalkıp benim omuzumdan ittirdi. 'Bana bir daha dokunursan senin için iyi olmaz' dedim. Bunun üzerine birbirimizi ittirmeye başladık. Benim tırnağım kanadı. Tuba, Demet'i sert bir şekilde ittirdi. İkisi de birbirine vurmaya başladı. O sırada Demet'in vücuduna sigara gelip, gelmediğini görmedim. Demet benim boynuma iki eliyle yapışıp, boynumdan yaraladı. Gitti, makas getirip saçlarını ve kıyafetlerini kesmeye başladı. Birden çıkıp, gitti" diye konuştu.

"Murat bana buluşma teklif ederek işkenceye davet etmiş"

3 şüpheliden işkence gördüğünü belirterek, şikayetçi olan M.K. de ifadesinde eski sevgilisi Murat D.'nin isteği ile rezidansa gittiğini söyledi. Murat D.'nin kendisine mesaj attığını belirten M.K., "WhatsApp üzerinden bana bir adres gönderdi. Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerinde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

İŞKENCE RAPORLA İSPATLANMIŞ

Öte yandan Demet A.'nın avukatlarından Furkan Avcı, şikayetlerine rağmen 3 kişinin adli kontrol şartı ile serbest kaldığını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi. Avcı, 3 kişinin başka kadının şikayeti ile tutuklandığını hatırlatarak, Demet A.'ya işkence ile ilgili de tutuklama talep edeceklerini söyledi.

Avukat Mehmet Fatih Soylu da şüphelilerin atılı suçları kabul etmediğini fakat işkencenin bilirkişi raporu ile ispatlandığını aktardı.

Demet A.'nın şikayetiyle gözaltına alınıp, adli kontrol ile serbest bırakılan Murat D., Sara D. ve Tuba D., aynı gün M.K. adlı kadına da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla yakalanıp, tutuklanmıştı.

#Kadın #işkence #flört
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22