Genç kıza laf atan şahıs tabanca kabzasıyla darbedildi

İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerinde bankta oturan H.I., yoldan geçen bir kıza laf attı.

Yeğenine laf atıldığını gören E.D., kuru sıkı tabancası ile H.I.'nın üzerine koşmaya başladı. İkili arasında yaşanan kavgada E.D., kurusıkı tabancası ile havaya ateş açtı.

Korkarak kaçan H.I., çevredeki bir tekel bayine sığınsa da E.D. elinde silahla dükkana girdi.

KISKIVRAK YAKALANIP DARBEDİLDİ

H.I.'yı boynundan bastırarak dükkandan çıkaran E.D., tabancanın kabzası ile başına vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Y.S. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan H.I. ile E.D.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

SERBEST BIRAKILDILAR

E.D.'nin kullandığı kurusıkı tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.I. ve E.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"SİLAHINI ÇIKARDI 2-3 EL ATEŞ ETTİ"

Yaşananları anlatan Merzan Mendaşoğlu, "Biz parktaydık. Sesler gelince geldik baktık. Bir kişi silahını çıkardı 2-3 el ateş etti. Polis ekipleri gelince hepsi dağıldı. Bir kişi yakaladılar." dedi.