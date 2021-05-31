Genç polis evinde başından vurulmuş halde bulundu
Burdur'un Bucak ilçesinde görev yapan 23 yaşındaki polis memuru Sercan Ç.'nin yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Genç polis memurunun intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.
Bucak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Sercan Ç. sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak'taki evine giden arkadaşları zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı.
KANLAR İÇİNDE BULDULAR
Kapı çilingire açtırılarak eve giren arkadaşları Sercan Ç.'yi kanlar içerisinde yatarken buldu. Başından tabancayla vurulmuş olan Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.
İNTİHAR OLABİLİR
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sercan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sercan Ç.'nin cenazesi incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Karakaya da olay yerine gelerek bilgi aldı.
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