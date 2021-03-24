Genci sokakta kıstırıp defalarca bıçakladılar

4 ayrı yerinden bıçaklanan gencin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

TÜRKİYE 24.03.2021, 12:14 24.03.2021, 13:13
Genci sokakta kıstırıp defalarca bıçakladılar

Geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde 23 yaşındaki Ümit Ö. ile 10-12  kişilik bir grup arasında nedeni henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SALDIRGANLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kavga sırasında Ümit Ö.'nün yanında bulunan bir arkadaşı elinden bıçaklandı. Olay yerinden koşarak uzaklaşan yaralı  kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Ümit Ö. ve kalabalık grup arasındaki kavga devam etti.

Ümit Ö., saldırganlardan kaçmaya başladı. Saldırganlar ile Ümit Ö. arasında kovalamaca yaşandı. Caddede  kalabalık grup tarafından önü kesilen Ümit Ö., bu kişilerin saldırısına uğradı.

4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bazı saldırganlar Ümit Ö.'ye sopa ile vururken, gruptan biri yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

4 yerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ümit Ö.'yü yol kenarına oturtan saldırganlar, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi de 23 yaşındaki genç, kalabalık grubun saldırısına uğradı #1

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, yaralı gencin yardımına koştu.

Kan kaybını önlemek için havlu ile yaralı gence tampon yapan vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ümit Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sultangazi de 23 yaşındaki genç, kalabalık grubun saldırısına uğradı #2

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceledi.

Görgü tanıklarının da bilgisine başvuran ekipler, kısa sürede saldırganların kimliğini tespit etti.

Ümit Ö.'yü bıçakla yaralayan Y.D. ve 8 saldırgan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sultangazi de 23 yaşındaki genç, kalabalık grubun saldırısına uğradı #3

"SOPAYLA KAFASINA VURDULAR"

Kavga anını anlatan ve yaralı gencin yardımına koşan mahalle sakinlerinden Nedim Çoban, "Ben balkondaydım. Çocuk koşarak geldi buraya. 10-15 kişi çocuğu araya sıkıştırdı. Sopayla kafasına vurdular. Bıçak darbesi aldı. Geldik evden aldığımız havlu ile kan kaybı yaşamasın diye tampon yaptık. Çocuk acıdan inliyordu. Saldırganlar ise kaçıp gitti. Polise ve ambulansa haber verdik." dedi.

#sokak #saldırı #Bıçak #Yaralama #kavga
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