Girdiği marketten telefon çaldı
Bir markete girip sigara isteyen genç kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
TÜRKİYE 10.06.2022, 20:08
Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki Mehmet Yeşer'e ait markete müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir genç kasiyerden sigara istedi.
Kasiyer arkasındaki reyondan sigara almak için hamle yaptığı sırada kimliği belirsiz şüpheli markete ait içinde 2 bin müşterinin telefon kayıtları bulunan cep telefonunu alıp pantolonunun arka cebine koydu.
Güvenlik kameralarına yansıdı
Sigaranın parasını ödeyen genç çaldığı telefonla birlikte marketten ayrıldı. Cep telefonunun kayıp olduğunun fark edilmesi üzerine işyerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
İşyeri sahibi Mehmet Yeşer telefondan çok, içindeki müşteri numaralarına üzüldüğünü belirterek hırsızın yakalanıp cezalandırılması için polise şikayette bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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