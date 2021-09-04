Giresun'a bağlanmak için referanduma gittiler

Gümüşhane Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2 köyde 4 Eylül 'de halk oylaması yapılmasına karar verildi.

Referandum kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde kurulan sandıklarda Günyüzü ve Üçtaş köy sakinleri oy kullanıyor.

Sabah 09.00 başlayan ve akşam 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi için Günyüzü Köyü'ndeki 2 sandıkta 623, Üçtaş Köyü'nde 2 ayrı noktada kurulan 3 sandıkta ise 650 seçmenin oy kullanması bekleniyor.