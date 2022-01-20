Giresun'da acı çeken hastayı TikTok’ta paylaşan sekreter kovuldu
Başhekim sekreteri, bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda alıp, paylaşınca görevden alındı. Sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Sekreter, görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'ta eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.
Gülsen K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA: GÖREVİNE SON VERİLDİ
Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır.” denildi.
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