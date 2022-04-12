Giresun'da fırtına: Hastanenin çatısı koptu
Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle devlet hastanesinin çatısı uçtu, kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
TÜRKİYE 12.04.2022, 15:49
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran fırtına nedeniyle Bozcaali Mahallesi'ndeki Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nin çatısının bir bölümü koptu.
Hastane bahçesine düşen parçalar, park halindeki araçta hasara yol açtı.
Yetkililer, onarım çalışmalarına başlandığını aktardı.
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