Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı
Spor Toto 1'inci Lig 27'nci haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen lig lideri GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu, hafif şekilde yaralandı.
TÜRKİYE 21.03.2021, 10:27
Saat 22.00 sıralarında Samsun- Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana gelen olayda, Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı.
JANDARMA SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Spor Toto 1. Lig'de lider durumda olan Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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