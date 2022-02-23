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Gırtlağını kesip, bıçağı üzerine attı!

Emrah Tekin tarafından bıçakla öldürülen Hasret Yüksekkavas'ın o anlarına tanıklık eden müşteki Ayçin A., "Araya girmek istedim, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı” dedi.

TÜRKİYE 23.02.2022, 12:45
Gırtlağını kesip, bıçağı üzerine attı!

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Nebiler Sokak'ta yaşayan Hasret Yüksekkavas, iki yıl önce tartışma yaşadığı kardeşi Emrah Tekin tarafından bıçaklanarak katledilmişti.

O sırada evde olan Ayçin A.'yı da kendisine engel olmak isterken elinden yaralayan Emrah Tekin, cinayet sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emrah Tekin hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İddianamede Emrah Tekin’in, ‘kardeşi kasten öldürmek’ ve kendisini engellemeye çalışan Ayçin A.’yı ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Emrah Tekin, mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün eşi, davada müşteki olarak yer alan Ayçin A. ve taraf avukatları katıldı.

"CEZAEVİNDEN ÇIKMAK İSTİYORUM"

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının ardından müşteki ve tanık beyanlarını dinledi. Sanık Emrah Tekin mahkemedeki savunmasında, "Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"BOYNUNDAN TUTUP BIÇAKLAMAYA BAŞLADI"

Maktul Hasret Büyükkavas’ı evinde misafir ettiğini ve olay anında müdahale etmeye çalıştığını anlatan müşteki Ayçin A., şunları söyledi:

"BIÇAĞI ÜZERİNE ATIP KAÇTI"

Ben müdahale etmek isterken de bıçakla parmağımdan yaralandım. O aralıkta kızım ve arkadaşlarına yukarı çıkmalarını söyledim. Emrah, kardeşi Hasret’i defalarca bıçakladı. Ben yardım istemek için odadan çıkarken onlara baktım. Emrah ayaktaydı, Hasret ise yerdeydi. Ben bakarken, Hasret’in gırtlağını kesti ve bıçağı üzerine attı. Ben sonra dışarı çıktım ve Emrah da çıktı gitti. Olay öncesinde akli dengesi yerinde gibi duruyordu. Anormal hiçbir durumu yoktu. Sanıktan şikâyetçiyim."

"KARDEŞİMİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Tanık olarak mahkemeye çağrılan sanığın kardeşi Serkan Tekin’e, ‘tanıklıktan çekilme’ hakkı hatırlatıldı. Sanığın kardeşi ise tanıklık yapacağını beyan etti.

Serkan Tekin, mahkemedeki beyanında kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "Kardeşimin akli dengesi yerinde değildir. Ölen de sanık da benim kardeşlerimdir. Emrah daha önce de bana muştayla saldırmıştır. Hastaneye yatırmaya çalıştım ama olmadı. Ben olay esnasında eniştemin evindeydim. Sokakta bağrışma sesleri duyunca çıkıp Ayçin A.’nın evine doğru gittim. O sırada Emrah evden kaçıp gitti. İçeride Hasret yerde kanlar içinde yatıyordu. Henüz ölmemişti. Kardeşim benim ellerimdeyken can verdi." dedi.

ADLİ TIP RAPORU TALEP EDİLDİ

Dosya kapsamında sanık Emrah Tekin için düzenlenen Adli Tıp raporunda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Sanık avukatı, mahkemeden akıl sağlığına ilişkin tekrar Adli Tıp raporu alınması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yeniden Adli Tıp raporu alınmasına ilişkin talebin reddine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

#Hasret Yüksekkavas #Odunpazarı #eskişehir
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