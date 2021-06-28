Gökbey Helikopteri bir testten daha başarıyla geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik."

Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.