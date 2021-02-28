Göktaşı geceyi aydınlattı!
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi’nden de görüntülendi Trabzon ve Giresun’da kameraları yansıyan meteor ortalığı bir anda aydınlattı
Türkiye semaları bu akşam saatler 22.57’yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara’nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun’un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
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