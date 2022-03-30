GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görüntüledi

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Köprü, açılışı sonrası GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından uydu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?#MSB pic.twitter.com/ynB3ewaAds