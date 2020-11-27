Gönüllü denek 21 gün sonra 2. Kez aşılandı

Kayseri Erciyes Üniversitesi aşı geliştirme merkezinde geliştirilen ve sağlık bakanlığı tarafından da desteklenen in aktif yerli aşı adayında gönüllü denekler aşılanmaya devam ediyor.

İlk dozun 5 Kasım’da uygulandığı faz-1 çalışmalarında 2. doz da 21 gün sonra aynı gönüllüye yapıldı.

Gönüllü deneklerde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı çalışmalarda sonuçların olumlu gelmesi halinde faz-2 çalışmalarına geçilecek.

Türk aşı nisan ayında olacak ama onun öncesinde Çin aşısı gelecek.

Öncelik sağlık çalışanlarında olacak ve risk gruplarını bilim kurulu belirleyecek ancak bu risk gruplarının için de sadece yaşlılar ve kronik hastalar olmayacak aynı zamanda virüsü yayma ihtimali bulunan hizmet sektörü çalışanları da aşı olacaklar.

Çinli firmadan aralık, ocak ve şubat aylarında üç parti halinde toplam 50 milyon doz aşı alınacak.

Çin aşısı riskli gruplara ücretsiz yapılacak. Diğer aşılar yaptırmak isteyenlereyse eczanelerden ücretli satılacak.