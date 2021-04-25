Görevimiz Tehlike: Polis görmeden ekmekleri al!
Konya'nın Meram ilçesinde kısıtlama saatlerinde ekmek almaya giden çocuk polisi görünce aksiyon dolu anlar yaşadı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı!
TÜRKİYE 25.04.2021, 10:58
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, bazen gündelik işlerimize bile olumsuz etki yapabiliyor. Ancak habere konu olan küçük çocuk, bunu aşmak için elinden geleni yapıyor.
Konya'nın Meram ilçesinde bir ekmek fırınına, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gönderilen çocuk, kapıda polislerin olduğunu fark etti.
POLİSLER GİDENE KADAR BEKLEDİ
Ama ekmeği almaktan vazgeçmedi. Biraz zahmetli de olsa ekmeği almayı başardı.
O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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