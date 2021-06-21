Gözler bugün toplanacak Kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda yeni normalleşme kararlarının alınması bekleniyor. Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemde.

Turizmciler için açıklanacak müjde

Turizmcilerin KDV desteği bu ayın sonuna kadar uzatılmıştı. Yeniden uzatılması da gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasını işaret etti.

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

Aşılama hızlandı, vaka sayıları düştü. En son Çin'den 5 milyon doz Sinovac aşısı daha geldi. Koronavirüsle mücadelede son durum kabine toplantısının gündeminde olacak.

"Pazar günü açılma söz konusu olabilir"

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin TRT Haber'e konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi:

"İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir.

Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde."