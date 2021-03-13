Gözü dönmüş adam, karısı ve kızı içerdeyken evi yaktı

Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında tek katlı müstakil bir evde yangın meydana geldi. İddiaya göre A.A. karısı N.A ile kızı E.A. içerideyken evi ateşe verdi.

KARISI VE KIZI YARA ALMADAN KURTULDU

Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.