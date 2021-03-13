Gözü dönmüş adam, karısı ve kızı içerdeyken evi yaktı
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
TÜRKİYE 13.03.2021, 10:57 13.03.2021, 11:00
Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında tek katlı müstakil bir evde yangın meydana geldi. İddiaya göre A.A. karısı N.A ile kızı E.A. içerideyken evi ateşe verdi.
KARISI VE KIZI YARA ALMADAN KURTULDU
Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
HER YERDE ARANIYOR
Öte yandan yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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