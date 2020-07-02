Gri listedeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Son operasyonla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı. 29 Haziran Pazartesi günü, Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan, sözde Van Eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren, “Welat Malazgirt” kod adlı Fırat Göre, “Azat” kod adlı Tahsin Genez ve “Kendal” kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi.



Kanlı saldırılar gerçekleştirdiler



-Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin 2017 yılı ağustos ayında Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’na saldırının,



- 12 Haziran 2017’de Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin,



- 3 Temmuz 2017’de Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkisinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının,



- 9 Kasım 2016’da Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu, 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesinin,



- 2016’da, Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içinde, yol kesip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının,



- 2016’da, Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içinde, bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi.



Teröristlerle birlikte 2 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 6 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.