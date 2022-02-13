Grup başkanvekili Ünal Pazar Siyaseti programına konuk oldu

Grup Başkanvekili Ünal Burada Altı Muhalefet Liderinin Görüşmesiyle İlgili Olarak Siyasi Aktör Olmalarını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Borçlu Olduklarını Söyledi.

Grup Başkanvekili Ünal Konuşmasının Devamında Millet İttifakı’nın İçinde Hdp Var Mı Sorusunun Cevabını İzleyenlerle Paylaştı.

Grup Başkanvekili Ünal Son Olarak Yüksek Faturalar İçin İse Nasıl Bir Adım Atılacağı Hakkında Bilgiler Verdi