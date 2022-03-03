Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi tutuklandı!
Boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdükten 7 gün sonra yakalanan Mehmet Kuyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Şubat akşamı Ankara'nın Sincan ilçesinde Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra yanına gittiği Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı.
Çıkan kavgada Mehmet Kuyar, yanında getirdiği bıçakla eşi Gülsüm Kuyar'ı 11 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kuyar'ı 7 gün sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuyar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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