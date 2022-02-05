Gülünce boğazına kürdan kaçtı
Restoranda yemek beklerken arkadaşının yaptığı espriye kahkaha atan Ali Ekin Ünlüsoy talihsiz bir olay yaşadı. Gencin kalın bağırsağına inen kürdan hastanede operasyonla çıkarıldı.
Adana'da arkadaşlarıyla bir restorana giden Ali Ekin Ünlüsoy, sohbet sırasında kahkaha atarken ağzındaki kürdanın boğazına kaçmasıyla hastanelik oldu.
20 yaşındaki gence endoskopi işlemi uygulandı.
KALIN BAĞIRSAĞINA İNDİ
Ali Ekin Ünlüsoy'un kalın bağırsağına kadar indiği belirlenen kürdanın, yapılan operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı. Sağlığına kavuşan Ünlüsoy, taburcu edildi.
ÖLÜM TEHLİKESİ YARATABİLİR
Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Doç. Dr. Alper Avcı, yabancı cisim aspirasyonlarında hastaneye başvuran kişilerin herhangi bir kesiye gerek olmadan 'bronkoskopi' gibi yöntemlerle kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyledi.
Bu vakaların daha çok 2-5 yaş arası çocuklarda görüldüğünü ve ölüme kadar giden tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Dr. Avcı, 'tam tıkanma' durumlarında vatandaşların temel yaşam destek manevralarını bilmesinin hayat kurtarıcı olacağını belirtti.
"BÜYÜK KORKU YAŞADIM"
Olaylal ilgili konuşan Ali Ekin Ünlüsoy ise "Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladım. Arkadaşlarım sırtıma vurarak bana yardımcı olmaya çalıştı. Su içtim ama boğazıma takılı kaldığını hissettim. Hemen hastaneye geldim. Kürdanın akciğerlerimde olmadığını öğrenince içim rahat etti. Gülerken, konuşurken ağzınızda bir cisim olmamasına dikkat edin, ben bunun korkusunu yaşadım. Şu an gayet sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum." dedi.
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