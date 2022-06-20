Gümüşhane Başsavcılığı'na atanan Tuba Ersöz Ünver, Türkiye'nin ilk başörtülü kadın il başsavcısı olarak tarihe geçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi ile birlikte 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ile yeni başsavcılar atandı.

İLK BAŞÖRTÜLÜ İL BAŞSAVCISI

Kararname ile birlikte Konya Beyşehir Başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane başsavcısı oldu. Ünver, il başsavcılığına atanan ilk başörtülü savcı olarak tarihe geçti. Gümüşhane'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye'nin hem Gümüşhane'nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı olurken aynı zamanda Gümüşhane'nin de ilk kadın Başsavcısı olma unvanını aldı.

GÜMÜŞHANE'YE 14 HAKİM VE SAVCI ATANDI

Gümüşhane'de Merkez, Kelkit, Torul ve Şiran ilçelerinde bulunan toplam 4 Adliye'deki 17 hakim ve savcı başka şehirlere giderken, 14 hakim ve savcı da Gümüşhane'ye atandı. Kararname ile Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı olurken Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü de Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı.

KADIN İL BAŞSAVCISI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

TUBA ERSÖZ ÜNVER KİMDİR?

Tuba Ersöz Ünver, HSK 2020 Ana Kararnamesindeki değişiklikle Aydın Nazilli Savcılığı'ndan Konya Beyşehir Savcılığı'na getirildi. Ünver, 19 Haziran 2022'de yayımlanan yaz kararnamesiyle birlikte il başsavcılığına terfi etti. Daha önce Beyşehir Başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, HSK'nın kararnamesiyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Ünver, böylelikle il Cumhuriyet Başsavcısı olan ilk başörtülü kadın savcı olma unvanına sahip oldu.