Gümüşhane'de ayıdan kaçarken kayalıklardan düşen genç, yaralandı

Öğle saatlerinde Gümüşhane'ye bağlı Nazlıçayır köyü Harmanlar mevkiinde meydana gelen olayda, hafta sonu tatilini geçirmek için köyüne giden 16 yaşındaki lise öğrencisi A.A., gezmek için evin üst tarafında bulunan yamaca gitti.

KARŞISINA AYI ÇIKTI

Akgül burada gezinti yaptığı esnada karşısına yanında yavrusu olan bir ayı çıktı. Ayının kendisine saldırmak için iki ayağı üzerine kalktığını gören Akgül, kaçmak için koştuğu sırada dengesini kaybederek kayalık alana yuvarlandı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VE İÇ ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

Sesler üzerine olay yerine giden vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Lise öğrencisi Akgül, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Vücudunda kırıklar ve iç organlarında hasar meydana geldiği tespit edilen A.A, daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.