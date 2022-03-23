Güngören'de pitbull dehşeti: Isırılan genç güçlükle kurtarıldı

Son zamanlarda sokak köpeği sorunu haberlerinde artış yaşanıyor.

Sokak köpeği nedenli ölüm ve yaralanmaların da yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyeleri bu konuda uyararak önlemler almaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Son pitbull saldırısı haberi, İstanbul'un Güngören ilçesinden geldi.

AĞIZLIKSIZ GEZDİRİLEN PİTBULL, SOKAKTAKİ GENCİ ISIRDI

Öğlen saatlerinde Güngören’de yaşanan olayda ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ZOR KURTARDI

Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.

Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.