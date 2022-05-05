Gürültü nedeniyle evinin önüne çıkınca öldürüldü
Adana’nın Kozan ilçesinde mobilyacılık yapan Zafer Çamur, gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Çamur, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'daki silahlı saldırı, Şevkiye Mahallesi'nde dün saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 çocuk babası Zafer Çamur, evde oturduğu sırada dışarıdan bir gürültü duydu. Sesin nereden geldiğini merak eden Çamur, evden çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURULDU
Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle Çamur’a ateş açıldı. Göğsünden vurulan Çamur, kanlar içerisinde kaldı.
Çamur’un vurulduğunu gören ailesi, özel araçla yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Çok kan kaybeden Çamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çamur'un ölüm haberini alan ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olayın ihbarı üzerine Zafer Çamur'un silahlı saldırıya uğradığı evine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Zafer Çamur'un Kozan'da bir mobilya dükkanı olduğu öğrenildi.
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