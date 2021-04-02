Güvenç, mecliste yaşanan gerilimi değerlendirdi
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç Haber Global Aksu TV ortak canlı yayınına konuk oldu.
TÜRKİYE 02.04.2021, 15:15
Başkan Güvenç burada mecliste yaşanan güvenlik soruşturması gerilimini değerlendirdi.
Celalettin Güvenç muhalefetin mecliste verdiği önergelere ise sert tepkiler vererek her maddede karar sayısı istiyorlar ifadelerini kullandı.
Güvenç konuşmasında son olarak anayasa mahkemesinin güvenlik soruşturması kararını da değerlendirerek ak partinin aldığı yeni güvenlik soruşturmasını anlattı.
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