Güvenç: “tekrarlanmaması için çok iyi analizinin yapılması lazım”

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Celalettin güvenç a haber canlı yayınına konuk oldu

Güvenç, fetullahçı terör örgütünün 17-25 Aralık’ta birbiri ile ilgisiz dosyaları birleştirip kamuoyuna yolsuzluk diye sunarak siyasete darbe vurma girişimde bulunmasını yıl dönümünde değerlendirdi

“devletin içerisinde devlete hizmet etmek için yetiştirildiği düşünülen bir avuç savcı, hâkim ve polis şefi amirlerinin de haberi olmadan. Sadece siyaset kurumuna değil Türkiye’ye el koyma girişiminde bulunuluyor ama hamdolsun Türkiye bunu püskürtmeyi başardı gelecekte tekrarlanmaması için ama çok iyi analizinin yapılması lazım çok ciddi şekilde tahkik edilmesi lazım ve unutulmaması lazım.”

Güvenç, siyasete darbe girişimi başarılı olsaydı ne olurdu sorusuna da cevap verdi

“ülkenin kendilerine teslim edileceği algısı oluşturuluyor bu darbe girişimine girişilirken fakat anlamadıkları şu kendileri karanlık güçlerin aleti olmaktan başka bir şey değil. Eğer başarsalar bile bu ülkeyi onlara emir verenler, akıl verenler, yönetenler bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceklerdi. Ülkede karanlık bir dönem başlayacaktı sonu iç savaşa gidebilen, sonu bölünmelere gidebilen bir ortama ülke sürüklenecekti bunu bugün bile hala fetö’nün mensubu olan bazılarının anladığını zannetmiyorum ama realite buydu. Başka birileri de hala bunu anlamamış gözükmekte kimi kast ediyorum CHP’yi kast ediyorum. Bu 17-25 aralıktan sonraki bugünün CHP genel başkanı kılıçdaroğlu onların kanallarına çıkarak sayın başbakanımızın mart seçimlerine kalamayacağını ülkeden kaçacağını söyledi. Ama o açıklamaları yapan kılıçdaroğlu bugün hala konuşabiliyor, bugün hala siyaset yapabiliyor.”