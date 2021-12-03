Güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla silahla vurdu

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesindeki vergi dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsminin H. olduğu öğrenilen güvenlik amiri silahıyla ilgilendiği sırada aynı odada bulunan personel İ.H.Ö.'yü yanlışlıkla başından vurdu. Ağır yaralanan güvenlik personeli hastaneye sevk edilirken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik amiri H.'nin gözaltına alındığı olay hakkında ise polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.