Güvenlik görevlisine silahlı saldırı
Mekanda alkol alan iki arkadaşın tartışmasına engel olmak isteyen güvenlik görevlisi, şahıslardan biri tarafından silahla vuruldu.
TÜRKİYE 21.05.2022, 09:44
Gece saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde bir mekana gelerek alkol alan H.B.S. ve U.Y., bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.
Alevlenen tartışmaya mekanın güvenlik görevlisi T.A. müdahale etti.
Silahla vuruldu
İddiaya göre belinden silahını çıkartan H.B.S., T.A.'ya kurşun yağdırdı. Koluna 3 mermi isabet eden T.A., sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganlar gözaltında
Olay sonrası ortadan kaybolan H.B.S. ve U.Y. ise Kuşadası polisinin kovalamacası sonucu yakalandı. H.B.S.'nin kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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