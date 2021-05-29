Güvercin alışverişi kanlı bitti!

Merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Uğur Küçükiğridere, Şaban Ö., ve Seçkin Ç., güvercin alışverişi yapmak için Çavuşoğlu sokak üzerinde buluştu. Fiyat konusunda anlaşamayan iki grup argo kelimeler kullanarak, sözlü tartışmaya sebep oldu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi ile arbede yaşandı. Arbede sırasında Seçkin Ç., yanında bulundurduğu silah ile güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kanlar içerisinde yerde yatan Küçükiğridere'ye ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Müdahalenin ardından ağır yaralanan Küçükiğridere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralanın durumu ciddiyetini korurken, şüpheli Seçkin Ç. ve Şaban Ö. olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Kaçan şüpheliler yaklaşık iki saat sonra saklandıkları evde bulunarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.