Güvercin gasbeden sanıkların 15'er yıl hapsi istendi

Savcılık tarafından, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlamasıyla tutuksuz O.B. ve H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur B.D'nin merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde yolda yürürken şüpheli O.B. ve H.D. tarafından durdurulduğu, şüphelilerin B.D'yi bıçakla tehdit ederek darbettikleri ve elindeki 2 güvercini alarak kaçtıkları anlatıldı.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde mağdura karşı hakarette bulundukları da aktarılan iddianamede, O.B. ve H.D'nin "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.