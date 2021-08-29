Habibe Öçal'dan 30 ağustos mesajı

30 Ağustos Türk milleti için onur ve gurur günüdür. Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde, millet olarak hep birlikte kenetlenerek, bugünü kutlamanın mutluluğunu yaşarken, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize minnet duymakta, onları rahmetle ve şükranla anmaktayız. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri kardeşlik ruhuyla, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeden aşan, Aziz Milletimizin gücünün inanç ve kararlılıkla ortaya konulması bakımından büyük bir anlam ifade etmektedir. Türk Milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, milletimizin ordusuyla bütünleştiği, ayağındaki çarığı, torbasındaki azığı paylaştığı, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Bu zafer sonucunda şanlı bayrağımız masmavi göğümüzde dalgalanmaya devam etmiş, bedenimiz de ruhumuz da asla esaret altına girmemiştir. Bilinmelidir ki; bundan 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz; bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alanları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmektedir ve etmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyor, Saygıdeğer Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.