Hacılardan veda tavafı

Hacı olmak için kutsal topraklara giden Müslümanlar, haccın gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde şeytan taşlamayı sürdürdü.



Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe`ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat`tan Mescid-i Haram`a yürüdü. Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur`an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.