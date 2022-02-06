Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 06.02.2022, 20:59
Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.H.K. yönetimindeki otomobil, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kavşağında M.T. kontrolündeki hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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