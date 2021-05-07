Hafta sonu çiçekçiler açık olacak mı? Bakanlık cevapladı

Vatandaşlar annelerine hediye veya buket alabilmek için sokağa çıkma yasağında muaf olup olmayacaklarını merak ediyor. İşte tüm detaylar…



Bu yıl 9 Mayıs 2021 Pazar kutlanacak olan anneler günü 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı kapsamına denk geliyor. Bu süreçte Anneler Günü’nde vatandaşlar annelerine evlerine en yakın çiçekçiden çiçek almaya gidebilecek ve sokağa çıkma yasağı da devam edecek.



Tam kapanma süresi içine denk 8-9 Mayıs 2021 yani Cumartesi ve Pazar günü çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar ikametgahına en yakın çiçekçiye giderek hediyelerini alabilecek.



İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;



"Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir"



