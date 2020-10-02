Hafta sonu hava nasıl olacak?

İç ve doğu kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren ülke genelinde artacağı ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE 02.10.2020, 09:24
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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Pastırma sıcakları geliyor

Hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren ülke genelinde artacağı ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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