Hakkari'de 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 silah arkadaşımız şehit oldu" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE 20.07.2020, 18:52
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden füze atışı yapıldı.
"Saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denilen açıklamada, bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, SİHA’lar ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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