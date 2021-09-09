Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında başarıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, operasyon kapsamında 3 PKK'lı hainin öldürüldüğünü açıkladı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari- Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J- SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.