Hakkari'de enstrümanın içinde uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo aracındaki müzik enstrümanı kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
TÜRKİYE 15.02.2022, 22:33
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemek için çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kargo ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, bir kargo aracında yapılan aramada kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
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